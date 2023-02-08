Захарова: Западная либеральная диктатура начала пожирать сама себя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 8 февраля, заявила, что, что «западная либеральная диктатура, похоже, схватила себя за хвост и радостно начинает его пожирать».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Вчера Боррель отрапортовал, что для защиты свободы слова они запрещают российские СМИ. Очень жду его аналогичных заявлений на тему самоотмены ЕСовской тусовки в «Твиттере». Возьмём Германию. Немецким политикам не понравилось, что частную компанию на частном рынке купил частный предприниматель Илон Маск. Странно, но их не спросили. И теперь они массово «отменяют» «Твиттер». Только в отличие от блокировки «РТ Дойч» и давления на «Телеграм», «Твиттер» они запретить у себя не могут. Зато могут запретить себя в «Твиттере». К чему и приступили».

«Свои аккаунты (в Twitter, – прим.ред.) уже удалили: – заместитель Олафа Шольца Роберт Хабек; – сопредседатель правящей партии СДПГ Заския Эскен; – генеральный секретарь той же партии Кевин Кюнерт; – комиссар по защите данных и свободе информации (это реально очень смешно) Ульрих Кельбер; – политик от партии ХДС Йенс Шпан; – региональные элиты, в частности премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, и многие-многие другие. Ходят слухи, что и сам Шольц задумывается над тем, чтобы заморозить свой аккаунт. О массовом исходе немецких элит из «Твиттера» пишут местные СМИ. Эксперты задаются вопросом, насколько такой «автокэнселлинг» соцсети, которая когда-то сама «закэнселлила» Трампа, соответствует принципам свободы слова и нет ли здесь политического лицемерия. Видимо, ждут Борреля, чтобы объяснил», – резюмировала российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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