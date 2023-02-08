Канцлер Австрии призвал обнести ЕС «стенами и заборами»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к возведению стен и ограждений для обеспечения жесткой защиты внешних границ Европейского союза (ЕС) от нелегальной миграции, – сообщает в среду, 8 февраля, немецкое издание Bild.

В интервью газете Нехаммер сказал: «Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает возведение заборов и стен, и всего, что с этим связано. … Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко. Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием».

«Если Европа не сможет защитить свои границы, тогда Шенгенская зона станет абсурдной. Не должно быть, чтобы мигранты, пересекающие безопасные третьи страны, беспрепятственно пересекали внешние границы ЕС. Для строительства заборов, стен и тому подобного необходима финансовая поддержка со стороны ЕС», – заявил астрийский канцлер.

Со своей стороны немецкая газета Bild отметила, что «Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, который призвал к возведению стен и заборов вокруг Евросоюза в условиях острого миграционного кризиса».

Вена, Иван Бабурин

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