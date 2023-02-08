Путин: России за короткий срок предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке

Президент России Владимир Путин на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год в среду, 8 февраля, заявил, что России нужно вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по многим направлениям, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступлении перед молодыми российскими учеными глава государства сказал: «За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции. Работать над этим нужно на опережение – интенсивно заниматься созданием собственных уникальных, глобально конкурентных решений в медицине, в экологии, в энергетике, в сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности».

«И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть – это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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