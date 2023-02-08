Писториус назвал сроки поставок танков на Украину и подтвердил увеличение объемов производства вооружений

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил немецким представителям СМИ во время своего визита в Киев во вторник, 7 февраля, что первый батальон танков Leopard 2 может быть отправлен на Украину «в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года», – передает в среду, 8 февраля, Deutsche Welle.

В комментарии журналистам Писториус сказал: «Наши танки Leopard 2A6 будут на Украине в течение первых трех-четырех месяцев года. Другие – вскоре после этого. Танки Leopard 1A5 поступают не из наших запасов. Это запасы оборонной промышленности, которые сейчас выкупают и технически готовят к отправке в Украину другие страны вместе с Германией. Так что оказать непосредственное влияние на этот процесс мы не можем. На то, чтобы собрать 80-100 таких танков, уйдут месяцы».

Отвечая на вопрос о том, будет ли немецкая промышленность увеличивать объемы производства для поставок Киеву еще больше вооружений, глава германского минобороны сказал: «Из этого следует исходить. Это задача оборонной промышленности. Кроме того, разговоры, которые я проводил до сегодняшнего дня, говорят о том, что она пойдет по этому пути».

Берлин, Иван Бабурин

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