Основатель Pink Floyd призвал все стороны конфликта на Украине к немедленному прекращению огня

Один из основателей всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 8 февраля, призвал лидеров России, США, Украины и ЕС договориться о немедленном прекращении огня, – сообщают СМИ.

Выступая перед членами Совбеза ООН, Уотерс сказал: «Мы требуем изменений! Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня. Конечно, это будет только начальная точка».

Кроме того, музыкант заявил, что Россию спровоцировали начать специальную военную операцию на Украине.

«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я строжайшим образом осуждаю и провокаторов конфликта», – заявил Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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