Путин: После бегства американцев из Афганистана ситуация в стране лучше не стала

Президент России Владимир Путин на Пятой многосторонней встрече секретарей Советов безопасности по Афганистану в среду, 8 февраля, заявил, что после бегства американских военных из Афганистана ситуация в этой стране не становится лучше, – сообщают СМИ.

Глава государства, обращаясь к секретарям Совбезов, в частности, сказал: «Ясно, что сегодня в мире много конфликтного потенциала, много конфликтов и здесь у нас, недалеко от России, в том числе и на украинском направлении. Мы прекрасно это понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но это не снижает значимости ситуации в Афганистане. Для нас это всегда было важно, а сегодня важно вдвойне, потому что мы не хотим, чтобы на наших южных границах возникали еще какие-то точки напряжения. А после бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится».

«В Афганистане активизируются международные террористические организации, включая «Аль-Каиду»*, которая наращивает свой потенциал. Нас беспокоят попытки использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы внерегиональные государства расширяли или строили там свою инфраструктуру, которую собираются создавать под видом борьбы с международным терроризмом. Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают», – отметил Путин.

Также Владимир Путин подчеркнул, что в Афганистане отмечен рост оборота наркотиков.

«Четыре миллиона в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Растет оборот наркотиков. К сожалению, растут посевные площади. По-моему, 80% опиатов мирового рынка – афганского происхождения. Ситуация очень сложная, но мы делаем все для того, чтобы решения были найдены», – заявил президент России.

«В Пятой многосторонней встрече Секретарей Советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике приняли участие высокие представители из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев», – сообщили в Кремле.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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