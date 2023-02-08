Россия ввела санкции против 77 американцев, причастных к поставкам вооружений украинским неонацистам

В МИД России в среду, 8 февраля, заявили, что Москва закрывает на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве.

В заявлении российского МИДа, в том числе говорится: «Враждебные действия Вашингтона против Москвы получат отпор и ударят бумерангом по самим Соединенным Штатам. Еще раз подчеркиваем для лучшего усвоения в Вашингтоне, что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США».

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев. Исходя из принципа взаимности, в «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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