Посольство России в Великобритании в среду, 8 февраля, заявило, что возможные поставки британских истребителей Украине приведут к «кровавой жатве» и военно-политическим последствиям для всего мира, – сообщает ТАСС.

В заявлении, распространенном российским посольством в Лондоне, в частности, говорится: «Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии (поставках истребителей) будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира. Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны».

Ранее сегодня лидер киевского режима Зеленский во время выступления перед британскими парламентариями в Вестминстер-холле призвал Лондон создать «авиационную коалицию» для «защиты Украины».

«Дайте нам крылья»» – пафосно призвал украинский лидер.

Лондон, Иван Бабурин

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