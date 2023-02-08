Сунак пообещал Зеленскому поставить танки уже в марте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 8 февраля, во время посещения вместе с Владимиром Зеленским военной базы «Лулворт» в Дорсете, где украинских военных обучают управлению танками Challenger, заявил, что британская бронетехника прибудет на Украину уже в марте, – сообщает телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос, получит ли Украина истребители из Великобритании и если да, то когда, Сунак сказал: «Все возможно, когда речь идет о помощи Украине. Мы подкрепили нашу риторику действиями, когда речь идет об истребителях, конечно, они являются частью разговора. Про танки Challenger могу сказать, они будут развернуты к марту».

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели. Украинские экипажи, прибывшие сюда на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», – добавил глава британского правительства.

В свою очередь, Зеленский тут же заявил, что Украине нужно «много разной техники. Нужны бронированные машины, поскольку их у России тысячи. В ближайшие несколько дней мы обсудим с европейскими странами ракеты большей дальности».

Лондон, Иван Бабурин

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