Матвиенко: Поддержка Байденом киевского режима – это реквием по Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 февраля, назвала «реквиемом по Украине» обещанную президентом США Джо Байденом поддержку киевского режима.

В своем Telegram-канале спикер Совфеда написала: «Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу – начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива. Потому что обещание Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, – это реквием по Украине».

«Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание. Собственно это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна всё ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность. Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?», – отметил Валентина Матвиенко.

Москва, Иван Бабурин

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