В Молдавии призвали ввести уголовную ответственность за призывы к объединению с Румынией

Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский и Инга Сибова на совместной пресс-конференции в среду, 8 февраля, заявили, что внесли в парламент законодательную инициативу с предложением ввести уголовную ответственность за призывы к объединению с Румынией, – сообщают молдавские СМИ.

В ходе общения с журналистами Нестеровский сказал: «Мы предлагаем законопроект, согласно которому любые призывы к уничтожению Молдовы или объединению с другим государством будут уголовно наказуемы».

«Лозунги о присоединении к соседнему государству, призывы к участию в чужих войнах, заявления с трибуны парламента о несуществовании государственного языка и государства – в любой другой стране мира подобные высказывания являются актом государственной измены, призывом к подрыву государственности и карается по всей строгости закона!», – заявили молдавские депутаты.

Кишинев, Иван Бабурин

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