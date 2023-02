Медведев: Уотерс сносит «стену» лжи, возведенную Западом

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 8 февраля, приветствовал выступление основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН и заявил, что он «сносит стену лжи, возведенную Западом».

В своем микроблоке в Twitter Медведев на английском языке написал: «В ООН Роджер Уотерс сносит «стену» лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!».

Следует отметить, что Медведев в своем «твите» использовал аллюзию на альбом Pink Floyd – The Wall «Стена» и на песню группы Shine On You Crazy Diamond «Сияй, безумный бриллиант».

Ранее в среду, 8 февраля, Рождер Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что «не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине», а также призвал все стороны конфликта, включая США и ЕС к немедленному прекращению огня.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»