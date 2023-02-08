Сунак и Зеленский подписали декларацию «о единстве»

Британский премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Лондоне в среду, 8 февраля, подписали совместную британско-украинскую декларацию о единстве и укреплении отношений между странами, – сообщают СМИ.

В тексте документа, обнародованном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства, в частности, говорится: «Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО».

«Великобритания и Украина решительно отвергают претензии России на «зону влияния» и попытки силой изменить границы. … Мы разделяем ценности суверенитета и самоопределения. … Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине на суше, в воздухе и море. Вместе мы построим ВСУ, которые способны защитить свою страну и сдержать атаки. Великобритания работает с Украиной над развитием ее долгосрочных силовых структур и возможностей для нивелирования российских успехов и построения сил сдерживания будущего», – говорится в британо-украинской декларации.

Сунак и Зеленский также заявляют, что «будут заниматься совместными инициативами по созданию основ для справедливого и длительного мира, в том числе за счет усиления работы по привлечению к ответственности тех, кто причастен к военным преступлениям, жестокостям и агрессии, включая политическое и военное руководство России. … Вместе с ближайшими союзниками будут принят новые меры против ключевых секторов российской экономики, и тех в России и за ее пределами, кто поддерживает специальную военную операцию или получает от нее прибыль. …Вместе с партнерами мы также предпримем решительные действия для борьбы со всеми формами обхода санкций».

«Великобритания и Украина активизируют усилия вместе с партнерами по борьбе с российской дезинформацией по всему миру и лишат Россию платформы для ее пропаганды», – заявляют также в подписанном документе главы двух демократических государств.

Лондон, Иван Бабурин

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