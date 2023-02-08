Блинкен заявил, что военная поддержка Киева, меняется исходя из ситуации

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, 8 февраля, заявил, что номенклатура военных поставок Украине меняется по мере изменений в ходе конфликта – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в YouTube.



Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей, Блинкен сказал: «На протяжении всего этого процесса, на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно для эффективной самообороны, и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем».

«США и ряд стран Европы приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта. Вашингтон с союзниками продолжат следовать этому пути в вопросах поставок Украине различных вооружений, которые в данный момент могут быть наиболее эффективными», – подчеркнул глава американской дипломатии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заявил: «За год военного конфликта на Украине западные страны предоставили Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи примерно на $120 млрд. … Владимир Путин мог бы завершить конфликт на Украине сегодня же, выведя войска. Однако, НАТО не видит признаков, говорящих о желании мира со стороны России. Поэтому, западные страны должны предоставить Украине вооружения, которые помогут вернуть территории и остаться независимым государством».

«США играют незаменимую роль в поддержке Украины, как крупнейший союзник в рамках НАТО», – подчеркнул также генсек Североатлантического военного блока.

Вашингтон, Иван Бабурин

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