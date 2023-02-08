Столтенберг: Союзники по НАТО обеспокоены происходящим в азиатском регионе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой Госдепа США Энтони Блинкеном в среду, 8 февраля, заявил, что Китай может развязать конфликт в Азии аналогичный украинскому, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в YouTube.

В ходе общения с журналистами глава блока НАТО сказал: «То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии. В Пекине внимательно следят за развитием ситуации на Украине и извлекают уроки, которые могут повлиять на решения в будущем. У союзников по НАТО есть реальные обеспокоенности происходящим в азиатском регионе, и они обсуждались на встрече в Вашингтоне».

«Китай существенно наращивает свои военные силы, в том числе ядерные безо всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожает Тайваню, стремится взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах НАТО, подавляет свое население, попирает права человека и углубляет стратегическое партнерство с Москвой», – заявил Столтенберг.

Вашингтон, Иван Бабурин

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