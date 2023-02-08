Барселона разорвала отношения с Израилем

Мэр Барселоны Ада Колау на специальной пресс-конференции в среду, 8 февраля, объявила о понижении уровня отношений с Израилем из-за систематического нарушения прав палестинцев, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления мэр столицы Каталонии сказала: «В соответствии с решением городского совета, Барселона приостанавливает отношения со всеми учреждениями государства Израиль, а также выходит из соглашения с Тель-Авивом о «городах-побратимах».

Ада Колау также сообщила, что направила в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором уведомила о решении горсовета Барселоны.

В письме мэра Барселоны к Нетаниягу говорится: «Барселона разрывает отношения с Израилем и Тель-Авивом до тех пор, пока не прекратится систематическое нарушение прав человека в отношении палестинцев, пока не начнут выполняться в полном объеме обязательства, налагаемые на Израиль международным правом и различными резолюциями ООН. Надеюсь, что этот шаг заставит Израиль задуматься».

«Решение не направлено против израильтян, оно касается только государства», – подчеркнула Ада Колау.

Испанские СМИ сообщают, что мэр Барселоны объявила приостановке отношений с Израилем после того, как правозащитные и гражданские организации собрали более 4000 подписей жителей города под петицией с требованием разорвать отношения с Израилем, что обязывает мэра отреагировать на петицию.

Отметим, что израильская медиакорпорация «Кан» сообщила, что МИД Израиля назвал решение городского совета Барселона «неудачным», и что оно «поощряет терроризм и играет на руку экстремистским элементам, в том числе, и в самой Испании».

«Даже это неудачное решение не может навредить нашей дружбе», – подчеркнули в израильском МИДе.

Барселона, Иван Бабурин

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