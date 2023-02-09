Дамаск: Землетрясение сорвало маски с Запада

Посол Сирии в России Башар аль-Джафари в четверг, 9 февраля, заявил, что гуманитарная катастрофа, вызванная землетрясением, сбросила маски с Запада, сирийцев для них просто не существует, – сообщает агентство SputnikArabic.

В интервью агентству сирийский дипломат сказал: «Санкции – это всего лишь предлог, указывающий на высокую степень политизации в гуманитарном вопросе для западных стран. Землетрясение поразило и Турцию, и Сирию, но Запад видит только Турцию, отправляет помощь и спасателей только ей. Нас, сирийцев, для них будто не существует. Здесь нет политики, здесь есть только степень человечности».

Благодаря российские власти и россиян за оказываемую помощь пострадавшей от катаклизма Сирии, Башар аль-Джафари подчеркну: «Это и есть подлинное свидетельство крепкой дружбы между нашими народами».

Москва, Иван Бабурин

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