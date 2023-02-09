МИД России в четверг, 9 февраля, выпустило заявление в связи с расстрелом украинскими нацистами российских военнопленных, в котором сказано, что молчание профильных международных структур, является «постыдным фактом».

В документе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества и профильных организаций к военным преступлениям Киева, заявляли о несоблюдении украинскими властями международного гуманитарного права. Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами».

«В сети Интернет появилось ещё одно свидетельство вопиющих военных преступлений киевского режима. Речь идет о видеозаписи, на которой украинский неонацист в упор расстреливает из автомата в голову лежащего на земле с поднятыми руками российского военнопленного, выкрикивая нацистское приветствие «слава Украине». Всего предположительно было расстреляно трое военнопленных. Следственный комитет России уже заявил, что расследует новые видеосвидетельства военных преступлений Киева. Уверены, что они не останутся безнаказанными», – подчеркнули на Смоленской площади.

Отметим, что сегодня в Брюсселе президент Украины Зеленский приветствовал присутствующих в Европарламенте лидеров ЕС нацистским лозунгом «Слава Украине».

Москва, Иван Бабурин

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