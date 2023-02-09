Фон дер Ляйен Сроки вступления Украины в ЕС зависят от самой Украины

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 февраля, заявила, что сроков приема Киева в Евросоюз пока назвать нельзя, и что стране-кандидату надо самой определиться, как быстро она хочет действовать, – сообщают СМИ.

Глава ЕК, в частности, заявила журналистам: «Еще предстоит проделать работу, но важно понять, что нет жесткого графика. Это процесс, который основан на достижениях. И это стране-кандидату надлежит определять, как далеко она желает продвинуться, в каком темпе она хочет действовать».

«Впечатляет то, как Украина взялась за необходимые реформы, борьбу против коррупции, новое законодательство о СМИ. И Еврокомиссия помогает украинской стороне, которой предстоит осуществить реформы в семи сферах, определенных Брюсселем. Позже, весной мы опубликуем доклад, но цель в том, чтобы суметь подвести итог всему достигнутому прогрессу в докладе о расширении (ЕС), который будет опубликован осенью», – отметил фон дер Ляйен.

Со своей стороны, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что «Украина показывает успехи в реализации чрезвычайно важных реформ. После доклада Европейской комиссии Евросовет до конца года примет решение о дальнейших этапах работы по вступлению Украины в ЕС».

Брюссель, Иван Бабурин

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