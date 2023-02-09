Итальянский премьер назвала «неуместным» приглашение Зеленского Макроном

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на брифинге в Брюсселе в четверг, 9 февраля, заявила, что считает неуместным приглашение президентом Франции Эманюэлем Макроном главу киевского режима Владимира Зеленского в Париж, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Мелони сказала журналистам: «Честно говоря, вчерашнее приглашение Макроном в Париж Владимира Зеленского показалось мне неуместным, потому что я считаю, что наша сила в этом деле – единство и сплоченность. Я понимаю, что внутреннее общественное мнение в приоритете. Но бывают моменты, когда поддержка внутреннего общественного мнения рискует нанести вред делу, и это, как мне кажется, один из таких случаев».

Брюссель, Иван Бабурин

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