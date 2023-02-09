Путин: Россия не начинала боевых действий, Россия их пытается закончить

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с представителями авиационной отрасли по случаю 100-летия гражданской авиации в четверг, 9 февраля, заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления глава государства сказал: «Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе. Они начали войну тогда, и она продолжалась 8 лет, война на истребление людей, который там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией и русской культурой. Ну сколько можно было терпеть уже?! В этом все дело».

Москва, Иван Бабурин

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