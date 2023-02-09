Путин: Россия должна развивать авиаотрасль, а не довольствоваться ее сохранением

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с представителями авиационной отрасли по случаю 100-летия гражданской авиации в четверг, 9 февраля, заявил, что Россия не должна довольствоваться сохранением авиационной отрасли, необходимо обеспечивать ее развитие, – сообщают СМИ.

Глава государства, в частности, сказал: «В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль – мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено. И поддерживат, разумеется... По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать. … Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами».

Также Владимир Путин заявил, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику.

«Очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику. Я сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники. Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль», – отметил российский президент и добавил, что «транспортная отрасль и в частности авиация играют очень значимую роль в развитии страны, власти продолжат их поддерживать».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»