Лондон приостановил сотрудничество с Москвой по вопросам Арктики

МИД Великобритании опубликовал в четверг, 9 февраля, «Основы арктической политики Соединенного Королевства», в котором говорится об отказе от полноценного сотрудничества с Россией по вопросам Арктики, – сообщают СМИ.

В обнародованном Форин оффисом документе под названием «Глядя на Север» говорится: «В качестве мер в ответ на российское вторжение на Украину Великобритания приостановила взаимодействие между правительствами, в том числе через нашу команду по науке и инновациям в Великобритании и их совместные исследовательские проекты. Таким образом, сотрудничество по вопросам Арктики может происходить только в случае острой необходимости. В дальнейшем эта политика подлежит пересмотру»

«Великобритания признает, что Россия как арктическое государство имеет значительное присутствие в регионе, которое она будет стремится усилить при реагировании на природные изменения. … Мы ожидаем, что, действуя таким образом, Россия будет придерживаться международного права», – отмечается в документе распространенном британским МИДом.

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенного королевстве также заявили: «Нам нужно быть готовым защитить и при необходимости отстоять свои права в борьбе с теми, кто желает бросить вызов международному порядку и свободе навигации или угрожает стабильности региона другими способами. Как один из основателей НАТО Великобритания готова защитить своих арктических союзников и ответить на агрессию, если возникнет такая необходимость».

Лондон, Иван Бабурин

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