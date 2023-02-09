СМИ: Никто из глав стран-членов ЕС не дал согласия на передачу Киеву истребителей

Ни один из лидеров стран-членов Евросоюза в настоящее время не взял на себя обязательств по передаче Украине современных западных истребителей, – сообщает агентство Bloomberg

Со ссылкой на представителя аппарата ЕС агентство пишет, что «европейские лидеры ясно дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военных сил, чтобы помочь Украине, но пока никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей».

Как отмечает Bloomberg, «Зеленский перед вылетом из Брюсселя в Киев провел серию встреч с европейскими лидерами по 30 минут каждая».

Брюссель, Иван Бабурин

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