Болгария готова наложить вето на санкции ЕС против российских атомщиков

Президент Болгарии Румен Радев на брифинге в Брюсселе в четверг, 9 февраля, заявил, что его страна не намерена поддерживать введение санкций в отношении российской атомной отрасли и, в случае необходимости, готова воспользоваться правом вето, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Радев сказал: «Мы не можем принять санкции в сфере ядерной энергетики, поскольку это напрямую затронет нашу ядерную энергетику. Там, где наши интересы под угрозой, особенно в ядерной энергетике, мы проявляем осторожность, и в случае необходимости мы наложим вето».

Брюссель, Иван Бабурин

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