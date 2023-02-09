В Палату представителей США внесли на рассмотрение «Резолюцию об усталости от Украины»

Член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц и еще десять конгрессменов внесли на рассмотрение в законодательный орган «Резолюцию об усталости от Украины», – сообщает Fox News.

Комментируя внесенный в Палату представителей документ, Мэтт Гетц сказал: «Америка находится в состоянии управляемого упадка, и ситуация усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на войну с иностранцами. Мы должны приостановить всю иностранную помощь для войны на Украине и потребовать, чтобы все участники в этом конфликте немедленно достигли мирного соглашения».

В сообщении на сайте телеканала говорится: «В «Резолюции об усталости от Украины», внесенной Гетцем и 10 соавторами отмечается, что США внесли основной вклад в военные действия Украины, предоставив союзнику США финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более 110 млрд долларов. В документе перечислено огромное количество оборудования, которое США предоставили стране с начала конфликта. В нем также цитируются официальные лица Пентагона, которые заявили, что боеприпасы сильно истощили запасы США, ослабив готовность в случае конфликта».

«Оказывая помощь, США непреднамеренно способствуют жертвам среди гражданского населения, и отмечает, что, по оценкам США, в конфликте погибло 40 000 мирных жителей», – подчеркивают конгрессмены в своем документе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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