Бельгия приступает к обучению украинских неонацистов работе с подводными дронами.

Глава бельгийского минобороны Людивин Дедондер в четверг, 9 февраля, заявила, что для обучения управлению подводными беспилотными аппаратам в страну прибыли украинские военные, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Дедондер написала: «Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией».

СМИ напоминают, что совет министров Бельгии в ноябре 2022 года утвердил передачу киевскому режиму десяти беспилотных подводных дронов.

Брюссель, Иван Бабурин

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