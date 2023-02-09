Словацкий премьер пообещал Зеленскому МиГ-29

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в четверг, 9 февраля, заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29, – сообщает агентство Tasr.

Агентство пишет, что «сегодня на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.

Это произошло. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии. Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу».

В свою очередь, братиславское сетевое издание Teraz, цитируя главу словацкого кабмина передает: «Он (Зеленский) попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом, и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров. Речь идет и о переговорах на европейском уровне, потому что самолеты МиГ-29 Словакия поставила бы в рамках механизма ЕС, предусматривающего оплату поставок военной техники для Украины».

Отвечая на вопрос, когда Словакия могла бы передать Украине МиГ-29, Хегер сказал: «Словацкое правительство заинтересовано в максимально быстром окончании переговоров на эту тему».

Братислава, Иван Бабурин

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