Лавров: Россия преодолеет нынешние суровые испытания и станет еще сильнее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, поздравляя коллег по случаю Дня дипломатического работника в пятницу, 10 февраля, заявил, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее.

В своем видеопоздравлении коллегам, размещенном на сайте МИД РФ глава российской дипломатии сказал: «Поздравляю всех коллег – где бы вы ни трудились – на Смоленской площади, в территориальных представительствах МИД или многочисленных «загранточках», – с нашим общим праздником! Дата 10 февраля наполнена для мидовцев глубоким смыслом. Она символизирует преемственность дипломатической службы, демонстрирует стране и миру профессиональную сплочённость и высокие идеалы отечественной дипломатии».

Сергей Лавров в своей поздравительной речи также отметил: «В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее».

«Масштабная русофобская кампания, для которой коллективный Запад долгие годы взращивал нацистский режим в Киеве, напрямую затронула и дипломатов. Многие из наших товарищей сегодня работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни. Хотел бы особо отметить неустанную работу наших загранучреждений, в том числе их руководства, по продвижению в медийном пространстве стран пребывания правдивой, объективной информации о России, её внутренней и внешней политике. Мидовский коллектив всегда честно и до конца выполнял свой долг перед Родиной и народом. Так будет и в этот раз Честь и достоинство Отчизны, всех наших граждан никогда не были и не будут предметом каких-либо компромиссов. …Убеждён, что вы будете и далее с достоинством и гордостью нести высокое звание российского дипломата», – подчеркнул глава МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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