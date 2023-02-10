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Пятница, 10 февраля 2023, 16:02 мск

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Правительство Молдавии ушло в отставку

Правительство Молдавии уходит в отставку, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По ее словам, решение принято после консультации с главой государства, передает Reuters.

Гаврилица объявила об отставке кабмина во время брифинга. Министры провели консультации с президентом Молдавии Майей Санду, которая готова подписать соответствующий указ.

Текущее правительство были сформировано осенью 2021 года. Кабмин работал во время ухудшения кризиса в стране, застал скачок инфляции после ужесточения антироссийских санкций и волну украинских беженцев.

Согласно закону, министры будут исполнять свои обязанности до прихода нового правительства. Президент проводит консультации с парламентом и выдвигает кандидатуру нового премьер-министра, который в течение 15 дней представляет новый состав кабмина.

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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