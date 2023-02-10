Берлин подтвердил, что не оказывает помощь официальному Дамаску

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в пятницу, 10 февраля, заявила, что правительство Германии не сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом в вопросах оказания помощи пострадавшим при землетрясении, – сообщают СМИ.

В частности, представитель германского внешнеполитического ведомства сказала: «В пострадавшем от землетрясения районе Сирии работа идет с проверенными партнерами, с учреждениями ООН, не с правительством Асада».

Напомним, что в среду, 8 февраля, советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что в ликвидации последствий землетрясения Запад направляет помощь только в районы, контролируемые террористами.

В комментарии телеканалу Sky News Бусейна Шаабан сказала: «Большая часть денежных средств, все оборудование для ликвидации последствий землетрясения из Европы и из США были отправлены в Турцию. В Сирию из Европы – вообще ничего. К сожалению, Запад заботят только те районы Сирии, которые контролируются террористами, ему нет дела до районов, в которых проживает большинство сирийцев».

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, а также на западе и северо-западе Сирии в провинциях Алеппо, Латакия, Тартус и Хама утром в понедельник, 6 февраля.

Берлин, Иван Бабурин

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