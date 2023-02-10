В ООН выразили «обеспокоенность» по поводу убийства российских военнопленных украинскими неонацистами

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо в пятницу, 10 февраля, заявила, что ООН обеспокоила жестоким обращением с российскими военнопленными, доходящую до их убийства выразило правительству Украины, – сообщают СМИ.
Пресс-секретарь УВКПЧ, в частности, сказала: «Мы выразили обеспокоенность министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины. Управление верховного комиссара ООН по правам человека считает подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими военнослужащими».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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