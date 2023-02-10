Пушилин: Противостояние Россия – НАТО сможет остановить новая Ялтинская конференция

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 10 февраля, заявил журналистам, что по его мнению противостояние России с НАТО позволит завершить новая Ялтинская конференция по современному мироустройству, – сообщает РИА Новости.

«В ходе общения с представителями СМИ Пушилин сказал: «Мы видим нарастающую агрессию в отношении русских, русофобских настроений со стороны поляков, прибалтов. Что с этим делать? Выскажу личную, не государственную позицию. Я вижу, что остановить это сможет только новая Ялтинская конференция по новому мироустройству. Помните, Иосиф Виссарионович говорил, что цель Ялтинской конференции установить мир на 50 лет. Он продержался больше. Сейчас нужно создать такие предпосылки для такой конференции. В Донецке или в Севастополе, например».

«По-другому я не вижу, как откатить эту ситуацию назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой. Поэтому кроме какой-то конференции с предшествующими предпосылками для ее появления я не вижу», – подчеркнул лидер ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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