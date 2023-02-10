Пентагон призвал возобновить финансирование «сверхсекретных программ по Украине»

Министерство обороны США обратился в Конгресс с призывом возобновить финансирование двух сверхсекретных программ по Украине, приостановленных накануне начала Россией специальной военной операции в 2022 году, – сообщает The Washington Post.

Со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц в администрации США издание пишет, что «в случае одобрения финансирования возобновленные программы позволят американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации».

«Если Пентагон получит финансирование, эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается неясным, разрешит ли администрация Байдена американским коммандос вернуться в Украину, так как с начала украинского конфликта в Киеве представители США не работают, за исключением небольшого числа сотрудников, прикомандированных к посольству США в столице страны», – говорится в публикации американского издания».

Washington Post отмечает, что «программы относительно малозатратные, объем финансирования – 15 млн.долларов в год. Тем не менее, противники финансирования считают, что присутствие американских военных на Украине могут привести к вовлечению США в конфликт».

Вашингтон, Иван Бабурин

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