Глава МАГАТЭ дал оценку ситуации вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу, 10 февраля, заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается по-прежнему непредсказуемой и нестабильной, – сообщают СМИ.

В опубликованном комментарии Гросси на сайте МАГАТЭ говорится: «Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий. Перенос запланированной ротации предельно ясно отражает необходимость срочных мер по защите станции и работающих на ней людей».

«На этой неделе Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проинформировала МАГАТЭ, что позволит ЗАЭС возобновить работу по выработке энергии только после ее возвращения под контроль Киева. Кроме того, украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ в пятницу, что Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили выработку энергии в качестве меры предосторожности», – говорится в заявлении Гросси на сайте агентства

Следует отметить, что гендиректор МАГАТЭ также заявил, что проведенные в Москве встречи являются важными для работы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

В частности, на сайте МАГАТЭ приводятся такие слова Рафаэля Гросси: «И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. В этой связи были важны встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства. … По-прежнему надеемся на создание зоны, хотя прогресс должен был бы быть более быстрым. … Ради ядерной безопасности на Украине и за ее пределами я буду продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью».

Вена, Иван Бабурин

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