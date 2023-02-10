Турция окажет помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 10 февраля заявил, что Анкара сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Сирии после землетрясения, – сообщает катарский телеканал Al Jazeera .

В комментарии телеканулу глава турецкого МИДа сказал: «Ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство. Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы оказать поддержку сирийскому народу».

Отметим, что ранее сегодня представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом в вопросах оказания помощи пострадавшим при землетрясении.

«В пострадавшем от землетрясения районе Сирии работа идет с проверенными партнерами, с учреждениями ООН, не с правительством Асада», – сказала представитель германского МИДа.

Анкара, Иван Бабурин

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