Певица Земфира* пополнила список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 10 февраля, несло в реестр иноагентов певицу Земфиру*, бывшего депутат Госдумы Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова и других.

В связи с распоряжением министерства юстиции РФ в реестр иноагентов внесены: певица Рамазанова Земфира Талгатовна*, бывший депутат Госдумы Гудков Дмитрий Геннадьевич*, политолог Галлямов Аббас Радикович*, активистка Намазбаева Татьяна Валерьевна*, журналист Асланян Сергей Степанович*, физик и журналист Шпилькин Сергей Александрович*, ЛГБТ-активистка Казанцева Александра Николаевна*, а также создатель и руководитель организации «Насилию. нет»* Ривина Анна Валерьевна*.

* Физлицо (организация) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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