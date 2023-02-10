СМИ: Байден запросит у конгресса «рекордный» оборонный бюджет на 2024 год

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд в пятницу, 10 февраля, заявил, что администрация президента США Джо Байдена для пополнения запасов вооружений планирует запросить у Конгресса рекордный оборонный бюджет на 2024 год, – пишет издание Politico.

Комментируя изданию запрошенную у Конгресса сумму, Маккорд сказал: «Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году. Пентагон будет инвестировать в производство боеприпасов, чтобы пополнить запасы США, а также для поставок на Украину. Власти очень близки к тому, чтобы определиться с окончательной суммой оборонного бюджета, который должен быть обнародован 9 марта».

«Сумма ассигнований на оборону США в 2023 году составила рекордные 858 млрд долларов», – напоминает Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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