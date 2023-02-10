Байден поедет в Польшу, где подтвердит «непоколебимую поддержку НАТО» со стороны Вашингтона

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 10 февраля, заявила, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома, в частности, сказала: «С 20 по 22 февраля президент Байден совершит поездку в Польшу, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания. Президент США планирует встречу с лидерами «Бухарестской девятки» – группы союзников США по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического союза».

«В Польше президент Байден выступит с речью, в которой расскажет о том, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию, и о том, как США будут продолжать стоять рядом с народом Украины столько, сколько потребуется», – добавила Карин Жан-Пьер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»