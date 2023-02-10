Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Госдеп «гонял» президента Украины Владимира Зеленского несколько месяцев, что б тот начал говорить на украинском языке, – сообщают в пятницу, 10 февраля, СМИ со ссылкой на американского ведущего популярного Youtube-канала, Стивена Гарднера.

Отвечая на соответствующий вопрос Гарднера, полковник Макгрегор сказал: «Откуда этот Зеленский взялся? Это был комик сомнительных дарований, появился из ниоткуда и вдруг стал президентом. Он избирался на платформе примирения: «Нам нужен мир с Россией, нужно искать мирные пути решения!». Его избрали в большим отрывом на этих лозунгах, а потом он крутанулся на 180 градусов и превратился в самого кровожадного врага России, разжигателя войны».

«Забавно, что когда он стал президентом, он по-украински не мог двух слов сказать. Его родной язык русский. Нашему госдепартаменту это стоило большой головной боли! Я узнал об этом, пока работал в тех кругах. Они несколько месяцев подряд его гоняли, чтобы он говорить начал», – отметил бывший советник Дональда Трампа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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