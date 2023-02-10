Правительство ФРГ запретило Голландии передавать танки Киеву

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления в Палате представителей в пятницу, 10 февраля, заявила, что немецкие танки Leopard 2A6, которые ранее были арендованы у Германии, не могут быть переданы Украине, – сообщает теле-радиовещательная ассоциация WNL.

Во время своего выступления Оллонгрен, в частности, сказала: «Правительство Германии приняло заявление, в котором говорится, что 18 танков Leopard 2A6, переданные в аренду Нидерландам, из военных соображений не могут рассматриваться для поставки украинской армии».

Амстердам, Иван Бабурин

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