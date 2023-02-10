Для ликвидации последствий землетрясения в Турции США отправят авианосец

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге в пятницу, 10 февраля, заявил, что для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции США отправляют авианосец «Джордж Буш», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Европейское командование США направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь правительству Турции и проводимым им поисково-спасательных операциям. Среди них авианосная ударная группа «Джордж Буш», переброшенная в восточную часть Средиземного моря. Авианосец будет предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, а также оказывать логистическую поддержку спасателям и медицинскую помощь».

Вашингтон, Иван Бабурин

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