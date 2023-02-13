Столтенберг: Блок НАТО готовился к конфликту на Украине еще с 2014 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 13 февраля, заявил, что год конфликта в Украине фундаментально не изменил НАТО, альянс готовился к нему с 2014 года

Отвечая на вопрос, как год конфликта на Украине изменил НАТО, Столтенберг сказал: «Он не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность альянса. НАТО с 2014 года начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, так как война началась не в феврале прошлого года – она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО. С 2014 года мы увеличили численность Сил реагирования, количество военных учений, подняли оборонные расходы впервые за много лет».

Брюссель, Иван Бабурин

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