На попытки освобождения Саакашвили потрачено около миллиона долларов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс-конференции в понедельник,13 февраля, заявил, что соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) потратили около $1 млн. на попытки его освобождения из заключения, – сообщают местные СМИ

В ходе общения с журналистами Папуашвили сказал: «Теперь известно, сколько стоит поднятая «националами» волна недовольства тем, что бывшего президента не выпускают на свободу. ЕНД потратили около $1 млн. на попытки его освобождения. Деньги пошли, в том числе, на давление на судебную систему, но оказалось, что средства были потрачены впустую. Единственное, что смогли сделать на эти потраченные деньги, это то, что внутри страны или за ее пределами пишутся заказные статьи, а в разных локациях собираются по 20 человек»

Следует напомнить, что на прошлой неделе минюст США обнародовал данные о договоре, заключенном матерью Саакашвили Джули Аласания с юридической фирмой Akerman LLP, согласно которому она заплатила $917 тыс. за кампанию по освобождению ее сына из-под стражи. Из общей потраченной суммы, $285 тыс. на оплату иностранных врачей, которые пытались доказать суду, что Саакашвили нужно выпустить для лечения за границу.

Тбилиси, Иван Бабурин

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