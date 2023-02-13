В России будет создана комиссия по развитию беспилотных авиасистем

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

В документе, опубликованном в понедельник, 13 февраля, говорится: «Комиссия – это постоянно действующий орган власти, который будет координировать различные ведомства, а также взаимодействовать с отраслевым сообществом насчет разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в РФ, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности».

Следует отметить, что издание Emergen Research в понедельник, 13 февраля, сообщило, что объем мирового рынка военных беспилотников к 2028 году достигнет $35,71 млрд, а среднегодовой рост этого рынка оценивается не менее, чем в 10,9%.

Москва, Иван Бабурин

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