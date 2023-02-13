Небензя: Зеленский пойдет на переговоры только по желанию его спонсоров

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник, 13 февраля, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, как только этого захочет Запад, но у киевских спонсоров Киева такого желания пока нет, – сообщает телеканал RT.

В комментарии телеканалу Небензя сказал: «На Украине действует указ, подписанный самим Зеленским, которым он себе же запретил иметь дело с действующим руководством России. Так что с украинской стороны мы не видим каких-либо серьезных усилий насчет переговоров. Тем более мы прекрасно понимаем, что не они принимают решения. Те, кто может их заставить пойти на серьезные переговоры, – это люди, которые живут в США и где-нибудь в Европе, на одном из островов за Ла-Маншем. Но мы не видим у спонсоров Киева никакого желания переходить к серьёзным переговорам с Россией».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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