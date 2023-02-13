Пентагон следит за действиями России на Ближнем Востоке

Начальник центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности (CNAS) в понедельник, 13 февраля, заявил, что Соединенные Штаты отслеживают действия России на Ближнем Востоке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гринкевич сказал: «Эскалация представляет основное беспокойство, учитывая ситуацию в Европе и на Украине. США ежедневно фиксируют в регионе активность российских истребителей, а также отслеживают ее. Мы ясно даем понять, как близко они могут подлететь, насколько действия не должны содержать провокаций. При приближении к нашим объектам российские истребители сопровождаются нашими. Все инциденты и действия для их предотвращения обсуждаются по работающей между странами деконфликтной линии».

«Российские ВВС ведут себя в отношении американских летчиков аналогичным образом», – отметил американский военный.

Вашингтон, Иван Бабурин

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