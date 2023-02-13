Нетаньяху обвинил оппозицию в подталкивании Израиля к анархии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне проходящих в стране многотысячных протестов в понедельник, 13 февраля, записал видеообращение, в котором обвинил оппозицию в том, что она «толкает страну к анархии», – сообщает издание Times of Israel.

В распространяемом в сети видеоролике глава израильского правительства, в частности, говорит: «Посмотрите, что происходит сегодня. Оппозиция сходит с ума в Кнессете, ее депутаты запрыгивают на столы, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи открыто подстрекает к насилию, а левые демонстранты называют премьер-министра предателем. Проявите ответственность и лидерские качества, остановите это. Большинство жителей Израиля не хотят анархию, они хотят единство».

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме, по разным оценкам, на акцию протеста против законопроектов юридической реформы собралось от 70 до 90 тыс. человек.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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