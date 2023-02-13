США и Европа на Украине нарушают международную декларацию «о безопасных школах»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления на заседании Совета Безопасности в понедельник, 13 февраля, заявил, что США и западные страны нарушают международное право, поставляя Киеву вооружения, которые тот использует для обстрелов больниц и школ, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Кузьмин сказал: «Декларацию безопасных школ, о которой постоянно любят говорить наши бывшие западные партнеры, напрочь игнорируют те страны, которые официально приняли по ней обязательства. Возьмем, например, участника декларации Украину. Видим и фиксируем постоянные нападения и обстрелы со стороны ВСУ школ и больниц, превращение их в укрепрайоны, использование в военных целях для размещения воинских контингентов и прикрытия тяжелой техники. США, Великобритания и Франция также являются нарушителями декларации безопасных школ, поскольку поставляемые ими артиллерийские системы и другие вооружения прямо используются киевскими боевиками для нанесения ударов по школам и больницам».

«А в случае системы HIMARS – эти цели еще и согласуются с американскими кураторами Украины. При этом Киев и западные соучастники его преступлений, вероятно, продолжат «на голубом глазу» рассказывать о своей приверженности защите школ и детей», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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