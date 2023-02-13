Французов призвали срочно покинуть Белоруссию

МИД Франции в понедельник, 13 февраля, обратился к согражданам, находящимся в Белоруссии, покинуть страну из-за боевых действий на Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте французского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: «В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию. Гражданам, желающим вылететь из страны, следует запросить выездную визу в МВД Белоруссии».

Отметим, что ранее сегодня посольство США в России призвало американцев, которые находятся на территории РФ, срочно покинуть страну из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Кроме того, посольство рекомендует американцам, а также лицам с двойным гражданством, воздержаться от поездок в Россию.

Париж, Иван Бабурин

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